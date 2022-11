La Palette a surpris Don Bosco

Le derby de N1 entre la Palette Bon-Secours et Don Bosco Tournai aura tenu toutes ses promesses. Au final, la Palette s’est imposée 9-7 et a pu compter sur un Cédric Merchez des grands soirs. Pupuce était de retour aux affaires après sa déchirure et a signé quatre succès pour faire basculer la rencontre à l’avantage des siens. Il préférait malgré tout retenir la victoire du collectif.

"Nous remportons ce derby de justesse, un peu comme si nous devenions le premier club wallon picard le temps d'une soirée, indique Cédric avec le sourire. J'ai remporté mes quatre matchs mais je félicite aussi mes coéquipiers. Nous n'oublions pas que le plus important est d'abord de nous sauver et ensuite de tracer le chemin prévu vers la Super division."

Pour Don Bosco, cette défaite ne doit pas remettre en cause le bon de début de saison réalisé jusqu'alors. "Absolument pas. Je ne dis pas que nous avons pris ce match à la légère, mais ce qui est certain, c'est que Bon-Secours avait plus de pression que nous. Nos adversaires devaient gagner dans l'optique du maintien, confie Julien Renard, premier joueur tournaisien. Après, la présence de Cédric Merchez a eu un gros impact sur le résultat final puisqu'il fait quatre. Malgré tout, nous aurions pu revendiquer le 8-8. Max Lermusiaux et Fred Bouckenooghe ont signé un trois sur quatre tandis que je suis passé à côté avec un sur quatre et qu'Antoine Vanden Broecke n'est pas parvenu à prendre un point. Mais je le répète, ça ne remet pas en cause notre bon début de saison. On continue à jouer en fonction de nos qualités et pas en fonction des adversaires que nous rencontrons."

Don Bosco doit mieux s’exporter

Néanmoins, Julien estime que Don Bosco doit apprendre à mieux s'exporter. "Par rapport à notre salle, que nous connaissons sur le bout des doigts, les conditions de jeu changent, qu'il s'agisse du revêtement de sol ou de l'éclairage. Plutôt que de nous plaindre, nous devons essayer de nous adapter pour prendre plus de points en dehors de nos bases. Nous n'avons signé qu'une seule victoire à l'extérieur jusqu'ici."