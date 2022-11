Des Belges brillants au mondial de kettlebell

La LeuzArena a accueilli les championnats du monde de kettlebell, du nom de ce poids muni d’une poignée en forme d’arc fermé qu’il faut soulever le plus souvent possible dans les règles de l’art. Du sport pour costauds qui attire aussi bien les hommes et les femmes que les enfants.

L’ABGS (Association belge de Girevoy Sport) était à la manœuvre dans le cadre de cette organisation inédite d’un mondial de la discipline en Belgique. Des athlètes du monde entier étaient présents avec l’objectif de convaincre le juge placé devant chacun d’entre eux et chargé d’observer si les mouvements sont réglementaires.

"Ce sport vient de Russie et consiste à réaliser un maximum de répétitions, confirme Nicolas Genotte, vice-président de l'ABGS. Dans la discipline, on retrouve plusieurs épreuves : le pentathlon, les games IKMF issus de notre fédération et le marathon, où il s'agit de tenir une heure avec une balle sans la poser au sol, avec là aussi un mouvement bien précis à effectuer. L'athlète choisit son mouvement et le poids de la kettlebell. Le poids vaut un certain nombre de points ".

Lors du pentathlon, il y a cinq mouvements à réaliser à chaque fois durant 6 minutes avec un plafond de répétitions à atteindre. Selon le mouvement, ce plafond peut-être de 60, 108 ou 120 répétitions. Entre chaque épreuve, l’athlète bénéficie de 5 minutes de récupération. Pour chaque mouvement, il choisit le poids de sa kettlebell. L’athlète dans sa catégorie de poids de corps qui bénéficie du plus de points gagne.

Sur les IKMF Games, les épreuves durent 10 minutes avec une kettlebell de 40 kilos et le choix du mouvement ou un test de 2x24 kilos avec le choix de mouvement selon l’athlète. Si ce dernier pose au sol, les répétitions sont comptabilisées et l’épreuve s’arrête.

Les pratiquants de kettlebell peuvent se spécialiser dans cette discipline uniquement mais beaucoup font aussi du crossfit. La préparation tourne autour du renforcement musculaire et on peut aussi travailler le cardio par intervalles avec l’engin.

Sur l'échiquier mondial, la Belgique ne fait certainement pas de la figuration. "Historiquement, nous sommes performants au plan individuel", signale Nicolas. Et les Belges ont vraiment assuré à Leuze. Nicolas Genotte, Jean Van Ryssel, Tom Rousseau Anthony Thsishiku et Marcel Karre sont devenus champions du monde tandis que Boris Simon a obtenu l'argent.

"Par équipes, nous visions un top 10 sur la vingtaine de nations. Mission accomplie avec une belle 7e place finale. C'est le meilleur résultat à ce jour lors d'un mondial", conclut Nicolas.

Geoffrey Devaux