Solides comme le roc, ces Sang et Or

Lors du mois compliqué qui a vu les Tournaisiens s’incliner quatre fois d’affilée, le coach avait pointé un esprit un peu défaillant et une mentalité à travailler pour que l’équipe puisse retrouver des couleurs. Cet esprit de guerrier est bel et bien installé maintenant. On ne gagne pas trois fois 1-0 par hasard chez le dernier classé et à domicile face au second et à l’avant-dernier qui développent du beau foot. Il y a quelques semaines, les Sang et Or auraient perdu l’une ou l’autre unité mais plus désormais. Pour battre cette équipe, il va falloir lui passer sur le corps et même quand un véhicule lui roule dessus, la carrosserie tient le choc ! "On marque le petit but suffisant, on est solides – quatre clean sheets sur cinq matchs – ce n’est pas rien, sourit un Gianquinto qui a finalement passé une soirée...

