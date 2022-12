L'attaquant est conscient que Belœil gagne plus difficilement en ce moment. "L'état de forme et la qualité des terrains jouent, bien entendu. On a une équipe qui aime repartir de derrière, qui propose du jeu, qui a envie de jouer au sol. C'est notre philosophie et avec les conditions actuelles, c'est plus compliqué de développer notre football. Sur des terrains gras, la fatigue se fait plus vite sentir."

Quoi qu’il en soit, depuis le début de la saison, Melvin est déjà parvenu à se rendre indispensable.

"Je peux évoluer à plusieurs postes mais j’ai été formé comme neuf. En début de saison, nous avions parfois du mal à concrétiser et l’entraîneur m’a fait confiance devant. J’en suis à 17 buts et tout se passe bien. Tant mieux pour moi et pour l’équipe. Je peux paraître esseulé devant mais notre milieu et nos flancs se projettent assez vite pour venir m’aider. Je ne suis donc pas seul."