"La Chinoise, je l'avais déjà rencontrée en double, où nous avions perdu 11-8 à la belle en quarts, confie Lilou. Ensuite, cette paire chinoise était devenue championne du monde. En simple, la même adversaire me bat 4-1 avant de décrocher le titre mondial là aussi. Je suis contente malgré tout car j'ai livré un bon match. C'est une gauchère et elle était sur toutes les balles. Et puis, la différence se fait aussi par rapport au nombre d'heures d'entraînement. La Chine, c'est encore autre chose."

Au 1er janvier, Lilou va donc quitter la catégorie U15 pour jouer en U17 et même en U19.

"Il y aura d'abord en janvier l'Open de Linz en Autriche ", précise-t-elle.

Là, la compétition réunit des U17 et des U19. Trois semaines plus tard, Lilou sera en Tunisie pour un Star Contender. Elle espère obtenir son ticket pour cette compétition qui ne comprendra que des U19.

En France au deuxième tour

En championnat, on ne verra plus Lilou Massart avec la Raquette rouge cette saison. "Je devais jouer cinq matchs au premier tour avec l'équipe pour pouvoir continuer à évoluer avec elle lors du deuxième tour. Or je n'ai disputé qu'une seule rencontre avec Basècles. J'ai été blessée au mauvais moment, d'abord à l'épaule, puis au genou. Désormais, je n'ai plus de problèmes physiques."

À noter qu’en Super les dames de Basècles sont sixièmes actuellement.

C'est avec son club français de Roncq que Lilou poursuivra sa saison. "Nous aurions aimé monter déjà à mi-saison en N1, mais nous avons échoué de peu. On poursuivra donc en N2 avec l'ambition de monter en N1 en fin de saison."