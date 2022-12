BILAN 2022 – Repartir d’une feuille blanche à la Real

Il faudra donc retrouver la bonne formule dès la reprise contre Jette. “On doit arrêter de jouer avec la peur au ventre. On prend toujours le premier but dernièrement puis on panique. En 2023, on doit repartir comme si c’était une nouvelle saison. Revenir à une feuille blanche, tout en conservant en tête les erreurs du passé.”

C’est certainement la meilleure méthode pour permettre à la Real de repartir sur une bonne dynamique. Histoire d’assurer le maintien au plus vite et donc l’objectif fixé par la direction.