Le T1 espère que son groupe va repartir du bon pied en ce début d’année. “Comment expliquer notre petite baisse de régime ? On l’a déjà dit, il y a eu pas mal de nouveaux à intégrer. Quand tout va bien, c’est facile, mais dans des moments plus délicats, on découvre les personnalités, les vrais visages. Je ne dis pas que ce sont de mauvais visages mais il faut s’adapter les uns aux autres. Maintenant, la remise du dernier match et la coupure des fêtes nous ont fait du bien.”

Le staff a pu entrevoir de bonnes choses lors de l’amical face à l’équipe flandrienne de Kluisbergen et Jonathan Krys a observé un élan positif au niveau de la mentalité et de l’ambiance. À confirmer sur le terrain contre Hornu. “Tout ça doit passer par un bon résultat. Bien jouer et être battus ne ferait pas nos affaires. Il faudra montrer le visage conquérant que nous sommes capables d’avoir. Le capital confiance avait un peu disparu. À nous de le faire revenir.”

Le tour final demeure un objectif tout à fait envisageable pour le PFC. “La P1 est une série très serrée, aussi bien vers le haut que vers le bas. Nous avons brûlé quelques jokers. Dans notre position actuelle, on va devoir cravacher et se donner les moyens d’aller chercher quelque chose”, poursuit Jonathan. “Mais on n’oublie certainement pas le tour final. Il est toujours dans nos têtes.”

Le noyau péruwelzien ne devrait pas connaître de modifications durant ce mercato hivernal. “À moins qu’on nous propose la perle rare, il ne bougera pas. Notre noyau est toujours bien étoffé. Seul manque Boris Mercier, blessé de longue date aux ligaments. Pour le reste, tout le monde est là”, conclut le T1.