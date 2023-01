Au menu, trois parcours de 10, 20 et 30 kilomètres avec des dénivelés positifs respectifs de 776, 550 et 344 mètres. Au total, l’épreuve a attiré plus de 550 coureurs.

Il faut dire que le terrain de jeu était particulièrement attractif dans les monts environnants.

En IMAGES: le Trail des Serres 2023

Sur la plus longue distance, Dylan Dame s’est imposé en en 2h00.51 et Charlotte Vanaerde a gagné en 2h45.51Sur le tracé de 20 kilomètres, c’est Victor Vico, vainqueur du challenge ACRHO 2022, qui s’est montré le plus rapide en 1h21.29 tandis que Marine Vaillant l’emportait en 1h42.17.

Enfin, sur la plus petite distance, les lauriers sont revenus à Pierre Goebeert (46.34) et à Pauline Blanquet (56.31).

Trail des Serres 2023: tous les résultats