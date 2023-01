"Le Pays Blanc a le regret d’annoncer la fin de sa collaboration avec Gwen Rustin. Le club a en effet remercié l’entraîneur de son équipe A après six années passées à la tête de nos deux équipes premières, souligne le club dans un communiqué. Les résultats décevants actuels constituent bien entendu la cause principale de notre décision. Notre P1 reste en effet sur un bilan de 8 sur 30, encaissant au passage 27 buts lors des dix derniers matches. Le Pays Blanc aurait voulu une autre fin à cette collaboration tant le passage de Gwen au stade Jean Huart fut prolifique en termes de résultats et de production de jeu. Nous l’en remercions d’ailleurs, mais nous estimons que nos joueurs, qui doivent également se remettre en question, ont besoin d’une nouvelle approche pour relancer une dynamique positive puisque le club ne compte plus que quatre unités d’avance sur la treizième place, bien souvent relégable en P1. Nous communiquerons dans les meilleurs délais l'organisation pour la suite de la saison."