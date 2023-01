Gros sentiment de frustration pour le BBB face à Lummen

Malgré une excellente Ndoye qui a pris à son compte 19 points, Brunehaut a été battu sur le fil et avec des regrets à Lummen.

C’est une équipe au complet qui se déplaçait samedi à Lummen dans le cadre d’une rencontre capitale dans la course à la huitième place. Si seule la victoire pouvait satisfaire nos régionales, c’est avec une très courte défaite que les Lionnes sont rentrées au bercail. "On a pourtant eu le match en main sans réussir à tuer tout suspense et des petits détails ont eu une importance énorme dans cette partie. Juste avant la mi-temps, alors que nous menions de cinq points, Lummen a inscrit un triple sur le buzzer qui l’a remis...