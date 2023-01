"C’est quand même avec un pincement au cœur que je quitterai Péruwelz parce que je m’y plaisais vraiment bien. Mais avec Rodrigue Derycke, que j’ai eu comme T1 à Dottignies, nous étions en contact depuis 3 semaines. La rigueur et la discipline flamande m’avaient déjà bien plu lors de mes premiers passages dans les séries flandriennes et j’avais besoin de retrouver ça. Les infrastructures aussi, même si hormis le terrain 2, on est bien loti à Peruwelz. Mon futur club est ambitieux et a déjà réalisé de beaux transferts. Le gros avantage, ce sera de pouvoir jouer les matchs le samedi soir, mais ça ne va pas être facile de quitter certaines personnes de Péruwelz avec qui des liens se sont formés."

Défenseur central, Xavier a évolué très souvent en pointe ces derniers mois au PFC.