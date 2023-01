P1 Hainaut : Romain Delaby deviendra T1 la saison prochaine avec Jacques Depreter comme adjoint

Pour 2023-2024, Romain Delaby prendra donc le relais. Romain, qui possède un riche parcours comme joueur, est l’actuel coach de l’équipe B du Pays Blanc en P2A.

"Je remercie le club de la confiance qu’il m’accorde, explique-t-il sur le site du Pays Blanc. Nous allons faire un beau duo complémentaire et du bon boulot. T1 et T2, ce sont juste des titres. Jacques a une vision du foot qui me correspond et un état d'esprit positif. Nous voulons bosser dans la continuité et allons œuvrer en ce sens dans les prochains jours et mois, tout en gardant une super ambiance et en essayant d’attirer aussi de la qualité supplémentaire dans le noyau."

Depreter coordinateur du foot à 11.

Jacques Depreter s’est dit lui aussi emballé par le projet. "Nous voulons de la continuité aussi par rapport à ce que nous avons construit avec Gwen. J’ai coaché Romain la saison dernière : il était joueur dans le noyau A. Cette fois, ce sera lui le coach. Nous sommes complémentaires et j’adore sa façon de voir les choses."

La collaboration s’annonce donc fructueuse.

Par ailleurs, Jacques Depreter deviendra vraiment un personnage incontournable dans l’organigramme antoinien. Il occupera ainsi une autre fonction puisqu’il coordonnera le foot à 11 au sein de l’école de jeunes du Pays Blanc.