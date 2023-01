Ça roule fort… à pied pour Pierre Goebeert

Début d’année tonitruant pour Pierre Goebeert. À bientôt 26 ans, l’ancien coureur cycliste s’est reconverti avec bonheur à la course à pied et au trail. Il vient ainsi de remporter successivement le trail des Serres à Saint-Sauveur et celui des Chapelles à Templeuve, à chaque fois sur la plus courte distance (10 et 11 km).