Carine Jenart et Patrick Ravez vivent leur passion pour le tennis de table en couple, en messieurs et en vétérans, au sein de la Palette Villoise.

Carine et Patrick, les partenaires particuliers de la Palette Villoise

Il y a des joueurs qui préfèrent le ping en double et d’autres en couple. C’est le cas des inséparables de la Palette Villoise, Carine Jenart et Patrick Ravez. Les tourtereaux se sont trouvés il y a 29 ans et le tennis de table a toujours fait partie de leur routine. “J’ai commencé ce sport quand j’avais 14...