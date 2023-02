Pour son retour au Pays Vert, Alexei Zimine a enchaîne les arrêts: "L'impression que c'était un match test"

Lors de l’excellent 0-0 décroché contre Saint-Symphorien, c’est l’ensemble de l’équipe athoise qui mérite d’être mise en avant pour sa volonté et sa pugnacité. Mais si on devait sortir un homme de la rencontre, ce serait quand même Alexei Zimine. Tant le portier a multiplié les parades, surtout en première mi-temps. On en a compté au moins quatre grosses devant Ulens, Machoa Soares et deux devant Revercez qui a dû en rêver pendant la nuit. "Je ne m’attendais pas à avoir...

