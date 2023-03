”Nous avons pris le temps de la réflexion et avons revu Jonathan pour arriver à la conclusion que l’envie était présente des deux côtés de continuer à travailler ensemble, confie Gianni Zanatta, président du PFC, heureux de cette issue. Jonathan a déjà fait beaucoup pour le club et nous avons estimé que poursuivre avec lui était la meilleure solution. Désormais, nous pouvons entrevoir l’avenir avec sérénité.”

Dans la foulée, c’est l’ensemble du staff, dont Sylvain Binon, T2, qui rempile.

Le T1 péruwelzien avait, dans l’intervalle, reçu quelques propositions, mais son cœur était toujours à Péruwelz. “Je remercie d’ailleurs ces clubs pour leurs sollicitations, mais je n’avais pas eu le déclic m’incitant à répondre positivement. En plus, j’ai trouvé le bon équilibre avec ma vie familiale puisque mes journées sont déjà très chargées avec mes fonctions à la Fédération et au LOSC. Tous les éléments étaient réunis pour que je reste à Péruwelz. Je sais que dans la société actuelle, demeurer dix ans à la tête d’une équipe comme certains coachs le faisaient auparavant n’est plus trop possible, mais je me voyais bien continuer au PFC pendant un moment. C’est chose faite.”

"Aller chercher le tour final."

Quant aux objectifs de fin de saison, ils ne changeront pas. “On va essayer d’aller accrocher cette place au tour final, en sachant que c’est serré, que ça tient à pas grand-chose. Après un début de saison où il a fallu intégrer les nouveaux, nous avons trouvé la bonne formule et nous restons sur une belle série. La saison prochaine, on visera la stabilité en gardant une grande partie du noyau.”

En attendant, Péruwelz aimerait si possible empêcher son voisin beloeillois d’être champion ce dimanche. À l’aller, le PFC avait bien tenu la comparaison (2-2).