”Première balle de match” pour Chemcedine El Araïchi et Beloeil

Coach, dans quel état d’esprit se sent-on ? Nerveux ?

”Non, les joueurs se sont super bien entraînés mardi et jeudi. Il n’y a pas de pression. Juste que tous les joueurs ont envie d’y être. À l’aller, nous étions sortis du match un peu frustrés, car nous devions gagner. Nous avions coché la date de ce match retour et en plus, il peut s’avérer décisif pour le titre. Ça reste un derby et donc un match particulier. Les dirigeants sont contents de jouer le match du titre face à Péruwelz. L’objectif n’est pas de tabler sur un faux pas des rivaux, mais bien de gagner cette rencontre. J’ai toujours dit qu’on voulait être champions le plus tôt possible. Nous avons ici une première balle de match. Il faudrait une catastrophe internationale pour que nous ne soyons pas sacrés à un moment donné.”

Pensiez-vous avoir autant de points d’avance à ce stade de la saison ?

”Je savais qu’avec le manager, Christophe Debaisieux, nous avions constitué une équipe compétitive avec des garçons ayant évolué plus haut. Monter était l’objectif. Si on regarde le premier tiers de saison, on voit que Molenbaix a réalisé un parcours exceptionnel aussi. Si Molenbaix n’avait pas été là, le trou se serait creusé plus rapidement encore. Le tournant, c’est selon moi le succès à Molenbaix justement. Jusque-là, nous n’étions pas encore tout à fait en place, mais nous avions quand même engrangé beaucoup de points en restant invaincus. Depuis ce succès, nous n’avons plus rien lâché et nous avons vraiment trouvé le bon système.”

Un petit mot sur l’apport de Melvin Renquin, qui plante les buts comme on enfile les perles.

”Je l’ai connu lors de mon passage comme T2 aux Francs Borains. Quand j’ai su qu’il était sans club, je lui ai dit de venir s’entraîner. Il connaissait déjà plusieurs joueurs du groupe. Les dirigeants lui ont fait une belle proposition et voilà. À la base, je rappelle qu’il est plutôt milieu offensif. Mon but était de l’aider à reprendre du plaisir. Le reste a suivi. Melvin est placé dans de bonnes conditions à Beloeil. Tout le groupe sait que c’est notre attaquant et il est chouchouté. Il nous le rend très bien sur le terrain.”

Quels seront les objectifs de Beloeil en D3 ?

”Une fois que le titre sera officialisé, on pourra annoncer les mouvements. Le but est de garder 85 % du noyau et d’effectuer quelques retouches. Je pense que nous pourrons viser les premiers rôles. J’ai vu que nous avions le niveau à travers les matchs amicaux face à des D3. Bien évidemment, on sait qu’on ne gagnera pas tout et que ce sera plus difficile en D3, où il y a de belles équipes. Néanmoins, notre objectif sera de tendre vers le tour final.”