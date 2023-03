Beloeil champion en P1 : le rêve est devenu réalité (VIDEOS)

Pas de but donc dans ce derby qui aura été intense dans les duels et un peu nerveux sur la fin. En première période, Péruwelz a mis le nez à la fenêtre à plusieurs reprises et sur un centre de Delys, Cortvrint ratait de peu le cadre de la tête. Juste avant la pause, Beloeil aurait pu ouvrir le score mais le centre de Beugnies rasait le poteau.

On sentait le stress présent dans le chef des joueurs de Beloeil face à un adversaire qui ne réussit pas forcément bien à la RUS. En deuxième période, le leader appuyait sur le champignon mais restait à la merci d’un contre. Les supporters poussaient leur équipe vers la victoire et le titre et à peine monté au jeu, Flammia voyait son envoi repoussé par le poteau. Péruwelz faisait le gros dos jusqu’à la fin. Scène cocasse au coup de sifflet final puisque les joueurs des deux équipes ont attendu le résultat de Molenbaix, les uns pour exulter ensuite, les autres pour les féliciter.

guillement "Nous voulons rester invaincus."

”Nous avions quelques absents aujourd’hui et certains joueurs qui les ont remplacés étaient en manque de rythme, analysait Chemcedine El Araïchi, le coach de Beloeil. Melvin Renquin a même décidé de jouer alors qu’il est sujet à une déchirure. En plus, nous avons fini à dix. Malgré tout, nous avons eu l’occasion de marquer ce but en fin de match. Sur l’ensemble de la saison, il n’y a pas eu photo. Nous voilà champions alors qu’il reste encore 5 matchs à disputer. Si Molenbaix n’avait pas livré un gros premier tour, nous aurions été sacrés avant. Nous n’allons pas bâcler cette fin de saison. Nous voulons battre des records et rester invaincus. Nous serons ambitieux en D3 car nous sommes des compétiteurs, mais on va d’abord savourer ce titre.”

En face, c’est à souligner, Jonathan Krys avait demandé à ses joueurs d’attendre le résultat de Molenbaix-Solre et de faire une haie d’honneur aux joueurs de Beloeil en cas de titre. Ce qu’ils ont fait. “Nous avons fait le boulot aujourd’hui. Nous étions bien en début de partie et nous avons peut-être mal géré certaines situations en notre faveur, expliquait le T1 du PFC. Sur match, les possibilités se sont équilibrées. Nous restons sur notre belle lancée et si Beloeil a réalisé son objectif, ce n’est pas encore notre cas. Nous devons donc rester concentrés à 100 % pour la suite.”