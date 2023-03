”Une grosse émotion, voilà ce que je ressens. Une grande fierté aussi parce qu’il ne fallait pas se tromper dans nos choix, expliquait Christophe. Fin de saison passée, il a fallu tout reconstruire après l’annonce du départ de Sébastien Terlin. Ce n’était pas une nouvelle facile à surmonter. Maintenant, voilà, le staff et les joueurs que nous avons choisis nous ont prouvé et m’ont prouvé que nous ne nous étions pas trompés.”

Christophe et les autres dirigeants auraient signé tout de suite pour que le sacre se produise alors qu’il reste encore cinq matchs à disputer. “Qui plus est contre Péruwelz, assure le manager. On savait que ce match serait fermé, que Péruwelz allait venir pour tenter de prendre un point. Le trouillomètre de certains de nos joueurs était à zéro alors qu’il n’y avait pas de pression à se mettre, mais je comprends tout à fait parce que nous sommes des humains et que nous ne maîtrisons pas toujours nos sentiments. Oui, nous serons ambitieux en D3. Nous avons une réunion importante ce lundi pour continuer à préparer la saison prochaine dans les meilleures conditions.”