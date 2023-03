Les frères Gilles et Simon Wantiez sont heureux du titre de Beloeil : “Personne ne peut contester ce titre”

Très heureux également, les frères Wantiez. “Ce n’était pas notre plus beau match aujourd’hui, mais on voulait avant tout décrocher ce titre et faire plaisir à nos dirigeants, confiait Simon, capitaine ce dimanche. Nous avions surtout à cœur de ne pas perdre et les résultats du jour nous sont favorables. Ce sacre est mérité sur l’ensemble de la saison. Personne ne peut nous contester ce titre. On a des gens de qualité dans le groupe et de l’expérience. Notre maturité et notre régularité ont fait la différence. Nous avons assumé notre statut de favori.”