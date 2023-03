Melvin Renquin sur son avenir à Beloeil : “Aucune décision prise”

Auteur de 38 buts cette saison, Melvin Renquin aura été un des grands artisans du titre. “Comment expliquer mes buts ? J’ai reçu la confiance totale du coach et ça a joué beaucoup. Maintenant, la P1 me convient bien et avec ce groupe, mon foot s’est très bien exprimé. J’ai pu profiter des espaces, ce qui était moins le cas quand je jouais en N1. Avec ma carrière, l’équipe a beaucoup compté sur moi afin de mettre mon nom sur cette saison et sur ce titre.”