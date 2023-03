Tertre – Tournai (1-2) : Un derby qui ne méritait pas de vainqueur

Et lorsque les locaux prirent les devants peu après l’heure de jeu, la perspective d’un second succès à domicile parut même prendre forme. Simple illusion d’optique, car c’était sans compter sur toute une série de coups de sifflet intempestifs qui avaient déjà valu, avant la pause, un carton jaune à Laurent Demol et dont le courroux allait s’intensifier jusqu’au coup de sifflet final et même au-delà, lors de son débriefing.

”Il est rarissime, durant ma modeste carrière, que je pointe du doigt l’arbitrage, mais impossible de passer sous silence l’attitude scandaleuse et hautaine du referee qui a orienté à lui seul le verdict de cette rencontre, notamment en dégainant à tout-va et le plus souvent à nos dépens. Il a tout simplement manqué de respect envers les miens. Il va falloir avaler cette claque et se remobiliser au plus vite !”

Même dans le camp adverse, on avait du mal à comprendre cette poussée d’acné tyrannique, à l’image d’Enzo Bellia, prié lui aussi de rentrer un rien plus tôt au vestiaire : “À cause de ça, je louperai la venue de Gosselies, mais cette déception est atténuée avec cette victoire, celle du jusqu’auboutisme, une vertu sur laquelle notre coach, Luigi Nasca, avait insisté lors de son discours d’avant-match. La preuve, à 1-0, on a redoublé d’ardeur pour finalement émerger en mode guerrier.”