Il n'aura manqué qu'un tueur des surfaces à Tournai...

Lekehal proche de l’ouverture

Lekehal a illico l’occasion de placer ses couleurs sur le velours mais il se heurte à une parade du gardien Martinez "J’ai fait le mauvais choix: une frappe enroulée alors qu’une patate aurait plutôt fait l’affaire", soupirait Sofiene à l’issue de la partie. L’attaquant tournaisien récidive cinq minutes plus tard avec un envoi trop enlevé, la réponse de Boumediane force Gianquinto à un arrêt exceptionnel pour sortir le ballon de sa lucarne. Dix minutes à peine et la partie est déjà sacrément balancée. Ce feu d’artifice ne dure pas puisqu’à part un tir de Destrain dévié en corner, il faut patienter jusqu’à cinq minutes du repos pour voir Luvovadio crocheter et tirer au-dessus alors que le but était béant. Brouckaert se heurte encore au dernier rempart visiteur avant la pause.

Brouckaert proche du but de l’année

On repend sur les mêmes bases qu’en début de partie avec deux occasions chaudes directes: Lekahal échoue de très peu alors qu’un centre-tir de Boumediame aurait pu faire très mal, tout ça en cinq minutes. Qoli et Destrain allument encore quelques flammèches avant que Zanzan ne force Martinez à la claquette à un quart d’heure du terme. Le mot de la fin viendra du capitaine tournaisien Quentin Piéraert qui décoche une volée aussi pure que superbe qui prend la direction de la lucarne de Martinez, le gardien réussissant à sortir l’arrêt décisif pour garder ses filets inviolés. On aurait eu droit assurément au goal de l’année: "Je sens bien le ballon, je frappe mais il faut reconnaître que le gardien de Gosselies sort un super arrêt, chapeau à lui !", admettait sportivement un capitaine tournaisien qui n’a pas encore resigné pour la saison prochaine, ce qu’il nous confirmait en quittant le stade. Avec la saison de feu qu’il réalise, on se demande pourquoi il n’a pas encore été confirmé. Ce serait là une perte majeure pour les Sang et or…

Pour sa première au stade Luc Varenne, Luigi Nasca aurait évidemment espéré un autre verdict que ce 0-0 qui arrange surtout les visiteurs: "Si en première période on s’est rendu coup pour coup, on est passé au-dessus après la pause. Notre bloc était un peu distendu avant de redevenir plus compact en seconde période. Dommage qu’il nous ait manqué la finition. Par rapport à Saint-Ghislain, l’animation était meilleure. On s’est créé des occasions mais Gosselies en confiance après ses bons résultats n’a rien lâché. On doit encore améliorer les transitions pour être plus efficaces devant. L’évolution est positive puisque je trouve qu’on a moins concédé que la semaine passée tout en gardant le zéro derrière et en se procurant davantage de possibilités. Seuls les buts comptent et de ce point de vue, nous n’avons pas été récompensés de nos efforts." On sentait malgré tout beaucoup de déception chez l’entraîneur: "Quand vous voyez les grosses occasions qu’on s’est créées avec Sofiene, Eliott ou Quentin, il y en a quand même une qui doit se terminer au fond. Pour notre capitaine, il a juste manqué le petit grain de chance."

Anthony Thambwe concluait: "Ça pouvait tomber d’un côté comme de l’autre surtout en première période mais on a quand même perdu deux points. Par rapport aux autres semaines, on a manqué de réalisme. On retiendra quand même côté positif l’animation offensive et la clean-sheet de la défense".

FC Tournai: Gianquinto, Thambwe, Brouckaert, Piéraert, Amury, Holuigue, Destrain (87e Ngoy), Van Wynsberghe, Calon (78e Coqu), Dassonville (59ème: Zanzan), Lekehal.

Gosselies: Martinez, Santinelli, Kourouma, Pingaut, Bollens, Qoli (78e Latragna), Bertoncello, Alestra, Luvovadio, Boumediane, Adam (92e Chantrenne).

Arbitre: M. Keljmendi.

Avertissements: Holuigue, Van Wynsberghe, Alestra, Boumediane, Amury, Latragna.