Après Gabo, voici Biro chez les Dauphins mouscronnois

Ancien gardien, il a connu le monde professionnel durant 26 ans : dix en Hongrie (Ujpest, Vasas, Ferencvaros) et seize en France (Aix-les-Bains, Tourcoing et Douai).

"Je connais ses qualités humaines et professionnelles pour avoir joué avec lui à Tourcoing en 2005-2006, indique Anthony Thues, manager mouscronnois. Son profil correspond à ce que nous recherchions. C’est un exemple de travail, de rigueur. Dès les premières discussions, j’ai senti son envie de venir chez nous."

"Consolider la culture de la gagne."

Akos Biro a pris sa retraite comme joueur en 2020 et s’est lancé dans le coaching. Il est actuellement en poste à Harnes, en N1 française.

"Sa mission sera de consolider la culture de la gagne de notre club avec l’objectif de remporter chaque année le championnat et la coupe, assure Anthony Thues. Akos sera épaulé par Michael Callens, qui continue l’aventure comme T2."

Pour Julien Donche, 34 ans, pilier du club, la manière dont les choses se sont passées est intéressante. "Dès le début de saison, notre manager était au courant de la volonté de Gabo de stopper en fin d’exercice. Il s’agit de la décision d’un coach qui possède un palmarès de fou et qui a passé 14 années au club. Gabo ne nous quitte d’ailleurs pas. Il reste à Mouscron. Anthony a pris ses contacts et Gabo a toujours été dans les confidences. La situation est donc saine."

L’arrivée du Hongrois ne va peut-être pas redistribuer les cartes au sein du noyau mouscronnois, mais elle va sans doute insuffler un petit vent de fraicheur parfois nécessaire, comme dans tous les clubs.

"Akos, je le connais. Pas mal de noms ont été évoqués. Mouscron est un club-phare en Belgique et sans être prétentieux, je sais qu’on nous regarde, qu’on inspire d’autres clubs de par notre mode de fonctionnement et notre palmarès, poursuit Julien Donche. L’idée était de trouver un successeur de qualité et qui devra continuer le travail de Gabo tout en apportant sa propre touche. Gabo et Akos se connaissent et s’apprécient. Il fallait un coach avec les épaules assez larges. Akos a un bagage pro, un peu le même parcours que Gabo. Pour l’anecdote, nous serons dirigés par deux anciens gardiens, Michael Callens et Akos. J’ai fait 14 années avec Gabo et j’ai beaucoup appris à son contact. Il avait besoin de souffler. A un moment, même à 34 ans, on peut très bien apprendre d’autres choses, avoir une approche différente avec un nouveau coach et c’est en cela que l’arrivée d’Akos est intéressante. L’essentiel était de conserver la belle dynamique du club développée par Gabo, par mon père puis par Anthony. Je crois qu’elle se poursuivra."