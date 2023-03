De retour à Acren, Johan Sampaoli a rappelé sa carte de visite

Simon Franquin n’était pas le seul à attendre avec impatience le match entre Acren et Binche. Johan Sampaoli l’avait aussi marqué dans son agenda. “Cela fait bizarre de revenir au stade des Camomilles sous un autre maillot et dans l’autre vestiaire. Mais j’ai pris ce match comme tous les autres. On a bien débuté. Malheureusement, on a trop reculé après l’ouverture du score. Cela nous était déjà arrivé la semaine passée contre Seraing.”