Tournai l’a appris à ses dépens : pour gagner, il faut marquer…

Dans un match très équilibré dans lequel Gosselies aurait aussi pu prendre l’avance, surtout en première période, les plus grosses possibilités ont été l’apanage des troupes de Luigi Nasca. Le football est décidément bizarre : le FC a marqué trois fois en derby en ne se procurant quasiment rien ; le buteur se nommait Destrain qui n’est pas un attaquant mais qui a marqué davantage de buts que les fers de lance habituels de l’équipe, Lekehal et Van Wynsberghe, à qui on ne pourra pas reprocher de ne pas avoir tout donné : “On a eu des occasions mais on n’a pas su les concrétiser, c’est évidemment dommage, glissait Sofiene en quittant le stade. Je préfère retenir le positif avec la clean sheet et le fait de ne pas avoir perdu à la maison, c’est une statistique à laquelle on tient. (NdlR : Seuls Manage et Mons ont gagné au stade Luc Varenne dans la période sombre des Sang et or au premier tour). L’adversaire était vraiment plus costaud qu’au match aller. De notre côté, avec les changements fréquents dus aux blessures et suspensions, ce n’est pas évident”. Dassonville et Destrain la semaine passée, Bellia et Kaba samedi, ce sera au tour de Van Wynsberghe et Holuigue pour le déplacement à Onhaye “Vous me l’apprenez, merci, je vois que c’est une spécialité tournaisienne, je commence à m’y habituer”, souriait Luigi Nasca. Les seconds classés ne se sont inclinés à domicile que face à Mons le… 22 octobre. “Le résultat de ce week-end nous oblige à aller faire un résultat là-bas”, termine l’attaquant tournaisien.

“On a eu les plus grosses possibilités”

De retour après sa suspension, Malory Destrain avait délaissé l’attaque pour retrouver un poste un cran plus bas, “correspondant davantage à ma formation. Même si ça faisait un bout de temps que je ne l’avais plus occupé, le coach m’a dit qu’il ne doutait pas que je puisse prendre le jeu à mon compte. Ça s’est plutôt bien passé, même si je peux encore faire mieux, mais c’est juste une histoire d’automatismes à retrouver”, soulignait Malo avant de commenter le verdict : “Le résultat est décevant contrairement à la semaine passée. On a mis la même envie, les mêmes ingrédients, mais on a péché à la finition. Il faut dire aussi que Gosselies a bien géré.”

Le mot de la fin avec le capitaine Quentin Piéraert qui aurait mérité mille fois plutôt qu’une de voir sa volée exploser en pleine lucarne offrant du même coup la victoire à ses couleurs : “On a eu les plus grosses possibilités surtout en deuxième période dont quelques-unes avec Sofiene. Une semaine n’est pas l’autre en foot parce que, ce week-end, on a manqué d’efficacité mais aussi d’un petit grain de folie pour aller marquer ce petit but qui aurait fait toute la différence. Le mérite en revient aussi à Gosselies qui a défendu en bloc.”

Et dire que les Casseroles ont retrouvé la dernière place suite à la victoire d’Uccle contre… Manage ! Plus personne ne lâchera rien !