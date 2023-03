Martial Flammia, président de Beloeil : “Un mal pour un bien”

Dans tout ce brouhaha, Martial Flammia, le président de la RUS, tient bon la barre et va de l’avant en préparant l’avenir du club. “Ce mardi soir, nous avons tenu une réunion de l’ASBL et de futurs nouveaux membres y étaient présents. C’était très positif et tout sera formalisé début de semaine prochaine, le temps pour les uns et les autres d’en discuter avec leur famille avant de prendre la décision définitive de rejoindre l’ASBL. Chacun se verra confier une tâche, ce qui demande un certain investissement, assure Martial Flammia. Le projet du club a été adopté à l’unanimité. D’autres membres se sont retirés de l’ASBL, mais vont continuer à être actifs au sein du club en fonction de leur emploi du temps.”

Beloeil est à la recherche d’un nouveau coach et là non plus, les choses ne devraient pas traîner. “L’entraîneur sera désigné dans les prochains jours. J’ai été étonné de recevoir autant de candidatures, indique Martial Flammia. Nous allons recevoir les candidats. D’ores et déjà, deux ou trois personnes se détachent.”

"Former le noyau en fonction de l'aspect financier."

Au niveau des joueurs, un exode est annoncé, mais sera-t-il une réalité ? “Dès que l’entraîneur aura été nommé, on attaquera la formation du noyau en fonction des lignes conductrices qui ont été précisées. Je veux parler de l’aspect financier”, explique le président.

La semaine dernière, Martial Flammia avait été ferme : plus question de dépenser de grosses sommes, d’autant que la réglementation financière a changé et que les montants ont été plafonnés. Si beaucoup de joueurs partent, il faudra en attirer d’autres capables de prester correctement en D3. Le chantier ne s’annonce pas évident.

En attendant, Martial Flammia espère que la fin de saison pourra se dérouler dans de bonnes conditions. “L’important est que le club puisse continuer à donner une image positive malgré tout ce qui vient de se passer. Au fond de moi, je suis convaincu que c’était un mal pour un bien.”