En catchant aux USA lors de la semaine pré-Wrestlemania, Ultima Sombra va réaliser son rêve

Mais plus que le show de plusieurs heures, c’est toute la semaine le précédant qui est vécu comme un pèlerinage par tous les fans internationaux de la discipline. Durant sept jours, les rendez-vous avec les stars mondiales et les shows de toutes les fédérations indépendantes vont se multiplier. Et parmi les nombreux performeurs, on retrouvera un petit gars de chez nous. Ultima Sombra, un catcheur originaire de Celles. “Catcher aux États-Unis, c’est le rêve de tout pratiquant, s’extasie le sportif masqué qui reste vague sur sa véritable origine. Moi, je vais avoir la chance de le réaliser avec mon compère de l’équipe Rivality, MBM. On a déjà deux shows bouclés et certainement un 3e qui doit encore être signé. On savait que toutes les Fédérations seraient présentes sur place pour organiser des événements. On a joué des coudes pour réussir à être à l’affiche. On a proposé nos services. Comme je commence à bien tourner en Europe, j’ai reçu le soutien de plusieurs grands noms de la discipline. Cela a été un atout essentiel.”

Le Cellois se produira avec son fidèle acolyte, MBM. ©-Quentin Lavers

Objectif : se faire repérer

Le Cellois a toutefois dû se pincer pour se rendre compte de ce qu’il lui arrivait. Se produire dans le pays de l’oncle Sam, cela reste un privilège quasi inatteignable pour un “Petit Belge”. À notre connaissance, seul le regretté Salvatore Bellomo a reçu l’opportunité de se frayer un chemin aux USA. Ce qui l’a même mené jusqu’à la WWE, la plus grande organisation catchesque mondiale. Un parcours qu’espère Ultima Sombra. “Je suis très fier de recevoir cette chance. C’est une superbe récompense pour tout le travail que j’ai abattu, mais aussi pour tous ceux qui se battent pour redorer l’image du catch en France et en Belgique. Avec Bodyzoï Wrestling, on fait le maximum pour que la discipline retrouve ses lettres de noblesse chez nous. On a notamment réussi à décrocher un contrat pour que tous nos shows soient télévisés. C’est déjà une avancée énorme.”

Mais notre régional ne compte pas en rester là. S’il possède un statut de semi-professionnel pour l’instant, il espère que son passage outre-Atlantique lui ouvrira les portes du monde professionnel. Et pourquoi pas celles de la WWE ? “Je veux profiter à fond de cette aventure. Et je garde dans un coin de ma tête que c’est une opportunité unique de montrer ce que je peux faire et d’essayer de me faire repérer afin de décrocher un contrat dans une fédération. La visibilité sera énorme durant cette semaine de pré-show. Il y aura les plus grands recruteurs, mais aussi un grand public venant d’un peu partout dans le monde. Et si cela n’aboutissait sur rien, ce sera déjà une énorme prise d’expérience pour la suite. En tant que voltigeur, je vais avoir la chance de partager le vestiaire avec les plus grandes stars de la Lucha Libre (l’école de catch mexicaine). En partageant avec les collègues, je vais peut-être me découvrir un nouveau style.”

Cerise sur le gâteau, le Cellois aura aussi la chance de vivre en live Wrestlemania dans le stade SoFi Stadium de Los Angeles. Si vous voulez suivre sa belle aventure, n’hésitez pas à checker son compte Instagram : ultimasombralucha.

