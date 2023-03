Jérémy Descarpentries : "le projet de Beloeil m'a intéressé"

"Mon objectif était de rester dans les séries nationales. En plus, Beloeil, c’est assez proche de mon domicile, confie Jérémy. Après m’être entretenu avec les dirigeants et notamment le coordinateur sportif, j’ai donné mon accord. Tout d’abord, il sera nécessaire de dresser un premier constat des forces vives qui seront toujours présentes et ensuite, par rapport à ça, on pourra se projeter sur l’avenir. En fonction du projet de jeu que nous souhaitons mettre en place, on réalisera les transferts qu’il faut. Si j’ai dit oui, c’est parce que le projet du club m’intéresse."

"On va se sauver", dit le président

Martial Flammia, président de Beloeil, précise que plusieurs éléments ont incité le comité à opter pour Jérémy Descarpentries.

"Déjà, il connaît la D3. Ensuite, il ne rechigne pas à travailler avec des jeunes et enfin, il a accepté de venir en connaissant les balises financières qui sont les nôtres. L’objectif, ce sera le maintien."

Dans un communiqué, la RUS annonce aussi que le président va se mettre en retrait de la gestion courante du club. "Ce qui signifie que tout ne va pas reposer sur moi, assure Martial Flammia. Je reste bien entendu au club et nous avons créé au sein du comité de petites cellules de trois ou quatre personnes qui auront chacune un rôle bien précis à jouer. Quant aux grandes décisions, elles seront prises de manière collégiale. Je reste président mais je n’aurai pas plus d’importance que les cellules qui sont mises en place. Nous allons fonctionner de cette manière-là."

A présent, il faut s’atteler à confectionner le noyau pour la saison prochaine. "Maintenant que le prochain coach est connu, on va pouvoir sonder tout le monde pour voir quels sont les joueurs qui s’inscrivent toujours dans notre projet et aussi réaliser quelques transferts. Le but est de se maintenir et nous allons nous sauver en D3", martèle le président.