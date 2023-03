L’uppercut sur le gong assomme Tournai à Onhaye

Un tir de Gall sur un centre de Guerri est dégagé en catastrophe quatre minutes plus tard alors qu’une tête de Lorenzon sur un centre de Guiot n’inquiète pas Gianquinto. Dassonville est le suivant à s’essayer mais sans succès. “Vers l’avant !”, s’égosille le coach Luigi Nasca en bord de touche, fâché que le ballon transite trop régulièrement vers l’arrière, ses troupes s’exposant au pressing local serré.

Lambert se heurtera à Gianquinto attentif alors que l’envoi de Calon en réplique file à côté de la cible. C’est encore Lambert qui inquiète un peu plus sérieusement le gardien tournaisien à cinq minutes de la pause, Gianquinto parant son envoi des poings.

Déchirure pour Kaba ?

Coup dur pour les Sang et Or qui perdent Kaba blessé en fin de première période. Ze signe son retour (sa dernière apparition en match datait ainsi du 4 décembre à Uccle) ce qui amène Amury à reculer au milieu de terrain. Un centre-tir de Dassonville ouvre les hostilités de la deuxième période avant que Destrain ne décoche deux flèches qui ne font absolument pas mal à Onhaye mais qui prouvent que la volonté de gagner est bien là.

Les Tournaisiens vont souffrir au cours de la dernière demi-heure de jeu : Lambert expédie au-dessus un ballon sans doute plus facile à claquer dans le but. Une glissade de Piéraert aurait pu profiter à Gilain mais le capitaine local tire loin à côté alors qu’il reste une dizaine de minutes.

Lambert trouvera encore les nuages à huit petites minutes du terme avant que Lekehal ne réussisse à chiper le ballon au gardien De Vriendt en le pressant, le but est béant mais Sofiene préfère la jouer collectivement en donnant le ballon à Ze et la chance – quasiment unique ! – passe. Une tête de Lorenzon file encore au-dessus, on se dirige vers un bon point pour les Tournaisiens lors de ce déplacement mais une remontée très rapide de terrain permettra à Lambert de transformer un centre en retrait de Kembi à la dernière minute de jeu.

Les Sang et Or sont effondrés et on les comprend vu la débauche d’énergie ! Leur seul tort aura été de ne pas avoir profité de leurs rares occasions pour assassiner l’adversaire. Onhaye les a punis en sortant le poignard… et en s’en servant !

La tête de Luigi Nasca traduisait l’immense frustration qui animait ses Sang et Or au coup de sifflet final, pas mal d’entre eux s’écroulant sur le synthétique une nouvelle fois maudit pour eux après cette défaite concédée dans les arrêts de jeu. “Cette défaite fait très mal parce que nous avons effectué une très bonne partie au niveau de l’organisation. On n’a rien concédé au second classé sauf sur les phases arrêtées. On s’est rendu coup pour coup avant que Lambert ne puisse trop facilement se retourner et inscrire le but victorieux. Le résultat est vraiment décevant vu tout ce qu’on a montré.”