À Esplechin, ce dimanche après-midi, on avait mis les petits plats dans les grands, même si cela n’était pas du goût de Grégory Beukenne qui ne voulait pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Craeye va très vite venir rassurer son coach en trouvant Dubois qui entame la marque dès la 12e. Rongy ne se comporte pas en victime consentante sur la pelouse d’un leader chaud à fêter le titre et se crée de belles possibilités sur une dizaine de phases arrêtées. C’est 1-0 à la pause. Baumont, qui vient juste de rentrer, égalise à la 50e, confirmant les bonnes intentions visiteuses… On opère trois changements à Esplechin et Hernandez trouve Hendoux qui fait 2-1 à la 64e. À la 75e, sur une phase répétée entre Bausier et Hendoux, le dernier nommé marque et fête ainsi son futur départ de chez les Verts et Noirs de la plus belle des manières. "Ce titre n’est pas le mien, nous glisse Grégory Beukenne. C’est le groupe de joueurs qui est allé le chercher et rien n’était évident pour eux que de devoir évoluer avec vingt et un titulaires, il fallait constamment se remettre en question et laisser parfois sa place. Nous étions dix-huit aux séances d’entraînement. Le comité a travaillé de fort belle manière, de même que mon adjoint B. Staelens. et c’est ensemble que nous avons opéré les choix dans une excellente collaboration. Il est pratiquement certain que je reste pour la prochaine saison et le groupe ne sera amputé que d’un minimum de départs. De très bons échos viennent déjà des futurs arrivants, les projets sont en cours de réalisation."