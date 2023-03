Futsal - N3C: Brunehaut s’impose à Leuze et s’offre le titre de champion

On a cru que le titre de champion en N3C se jouerait lors de l’ultime journée qui proposera à Brunehaut, le leader, un derby face à Frasnes, l’équipe du second tour. Mais de dernière rencontre stressante avec un gros enjeu, il n’y en aura pas pour le MFC Olympic qui pourra accueillir le voisin frasnois sans pression car, le leadership, il se l’est assuré définitivement vendredi en s’imposant d’abord, puis en constatant le faux pas de son dauphin des Eagles Brussels. À Leuze, les Jaune et Noir l’ont emporté sans trembler, sur le score de 2-9.