Estaimbourg crée l’exploit et jouera la finale

"J’aime les penalties. En raison d’une contracture, je ne pouvais pas débuter le match. Sébastien est aussi à féliciter pour sa prestation", disait Geoffrey après ce succès.

Estaimbourg a souffert durant le premier quart d’heure avant d’équilibrer les échanges alors que Péruwelz avait ouvert le score via Dupire. Le PFC aurait même pu doubler la mise, mais au contraire, une faute de Ruggeri dans le rectangle a ensuite offert un penalty converti par Delval.

En deuxième période, Péruwelz poussait et Estaimbourg ne sortait que rarement. L’envoi de Cortvrint touchait l’équerre à la 78e. Le verrou des pensionnaires de P2 n’allait plus sauter.

"Ce groupe le mérite, soulignait Corentin Douterlungne, le T1 de l’AC, ému aux larmes dans les bras de Quentin Winberg, son T2. Nous avons livré une très bonne première mi-temps. En deuxième, nous avons fait le gros dos. On a souffert et on a tenu bon. C’est incroyable."

Péruwelz ne gagnera donc pas sa troisième coupe du Hainaut cette saison. "Dominer n’est pas gagner. Et lors de la séance des penalties, Coudou a fait le show," reconnaissait Jonathan Krys, beau joueur.

Les nombreux supporters d’Estaimbourg présents au stade Varenne de Tournai ont donc pu entamer une belle fête, en attendant la finale.

PERUWELZ : Lelièvre, Hennebicq (46e Jean-Philippe), Delattre, Heddadji, Berthe, Milito, Ruggeri, Saval (73e Meziani), Wattier, Cortvrint, Dupire

ESTAIMBOURG : Oliveira (94e Coudou), Morel, Delval, Desmazières, Taquet, Claerebout, Decarpentrie, Desmet (68e Clément), Dubrulle, Delattre (82e Clarisse), Dekoster.

ARBITRE : M. Vocale

AVERTISSEMENTS : Hennebicq, Berthe.

BUTS : 6e Dupire (1-0), 25e sur pen. Delval (1-1)