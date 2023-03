La Squadra Mouscron bascule en D2

Du côté de Bilzen, un avant-dernier qui ne comptait plus qu’un point de retard sur la Squadra, le dixième classé et premier sauvé, cette dernière ne pouvait en aucun cas perdre… "Et idéalement, on devait même gagner, car un nul n’aurait pas suffi. On en était à notre dernier match mais pas Bilzen qui doit encore aller à Eisden ce vendredi, adversaire avec qui il s’est arrangé pour qu’il lui laisse les trois points, relève Nicolas Greco. On savait ce qu’on avait à faire ce mercredi: gagner pour avoir quatre unités d’avance sur Bilzen et être à l’abri de tout retour possible."

"Un manque de respect"

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, le match ayant même été arrêté avant son terme ! "À vingt secondes de la fin, quand le score était de 8-2, précise l’entraîneur hurlu. Le club local nous a manqué de respect. Pas assez heureux de nous battre, il s’est ainsi foutu de notre gueule (sic) en diffusant dans la salle l’hymne de notre club… Nerveusement, ça était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase chez certains de mes joueurs qui ont un peu perdu les pédales."

guillement "Bilzen s'est foutu de notre gueule en diffusant notre hymne."

Que le score de 8-2 soit maintenant confirmé ou qu’un résultat de forfait soit infligé, le résultat final reste le même: la Squadra chute au onzième rang de la D1 et jouera la saison prochaine à l’étage inférieur ! "À moins peut-être que l’on obtienne gain de cause dans la plainte qu’on a déposée suite à la rencontre perdue à Herentals mercredi dernier."

Appel lancé auprès de la fédération pour un délai non respecté par le club anversois pour replacer un duel qui n’avait pu se disputer à la date prévue initialement. Mais soyons clairs que l’espoir est mince ! Et que cet espoir n’aurait pas de raison d’exister si les Hurlus avaient fait le boulot correctement à Bilzen ! "On a mené 0-1 grâce à Morando. L’adversaire a égalisé avant que l’on obtienne une multitude d’occasions. On a tout loupé, permettant donc à Bilzen de mener 2-1 à la pause. On reprend bien après la pause, on revient à 2-2 grâce à Simoens, on a de nouveau les opportunités pour passer devant et creuser un écart mais le réalisme a fait défaut, Bilzen reprenant confiance. La tendance s’est alors inversée, on a pris l’eau, le powerplay ne fonctionnant pas et expliquant l’écart final de six buts."

Comme il y a sept ans ?

Le scénario est cruel pour la Squadra ! "Après avoir tout le temps été dans le Top 8 et en course pour les play-off, c’est la première fois de la saison qu’on se retrouve dans la zone rouge. Ça nous arrive au plus mauvais moment, à l’issue de la dernière journée… Nous voilà relégables pour un petit point ! Si on nous avait dit ça début janvier après notre très bon premier tour au cours duquel on avait joué sept fois à la maison… En contrepartie, au second tour, on n’a presté que trois chez nous et ça nous a joué des tours. La déception est énorme car la D2 gagne en compétitivité. Il y a des clubs pros de foot qui débarquent. On a déjà le Standard, on annonce la venue de La Gantoise et Charleroi. Les moyens financiers ne sont pas les mêmes que les nôtres. Mais on aura envie de signer le même exploit qu’il y a sept ans quand on était descendu avant de remonter tout de suite. Là, dans l’immédiat, on va marquer une pause, prendre un peu de recul par rapport à la situation et recharger les batteries de nos plus jeunes joueurs qui, le 7 avril, ont un rendez-vous historique qui les attend avec leur finale de la Coupe de Belgique. Une victoire remettra du baume au cœur à tout le monde dans le club."