Giovanni Huin et Néchin sont tout proches du titres en P2A : "plus jamais une occasion pareille"

"Nous avions bâti un groupe pour jouer le haut du tableau et accrocher le tour final, mais de là à penser que nous serions en tête du championnat dès le début et que nous le resterions… Je m’attendais à une bataille plus dure, confie Giovanni. Maintenant, attention parce qu’il nous reste quatre gros morceaux. Mais nous avons quelques cartouches d’avance."

Pour expliquer ce fabuleux parcours, le coach met en exergue l’expérience de son groupe. "On a fait venir des gars expérimentés, qui ont connu la P1. Ces éléments d’expérience sont capables de taper du poing sur la table à la pause quand ça va moins bien."

Néchin se prépare donc à accéder à la P1. Une ascension qui peut paraître rapide mais qui est réfléchie, selon Giovanni Huin. "Nous en avons parlé longuement et à plusieurs reprises. C’est l’avenir de tout un club qui est en jeu. Il ne faut pas faire n’importe quoi. De nouvelles infrastructures vont arriver. Stabiliser le club en P1 ne sera pas évident mais on a déjà bien travaillé en vue de recruter des joueurs à des postes ciblés. On veut donc tenter le coup. De toute façon, nous sommes arrivés à la conclusion que plus jamais peut-être nous n’aurons une occasion pareille de monter."

guillement "Je rends hommage à mon capitaine"

Le derby contre Templeuve, un vrai derby, s’annonce palpitant. "J’espère que nous afficherons la même mentalité que face à Isières le week-end dernier. Je ne pourrai pas compter sur mon capitaine, George Lecoustre, qui est suspendu. Mais merci à lui car la semaine passée, il a mis son bleu de travail pour aider l’équipe et donc, il a pris des cartons. Je lui rends hommage car il a tout connu ici, de la P4 à peut-être la P1."

D’ailleurs, Giovanni aimerait que son capitaine soit à la tête de l’équipe dans quelques années. Le T1 a déjà décidé, quoi qu’il arrive, de faire un pas de côté la saison prochaine. Philippe Deschryver, déjà dans le staff, reprendra le groupe. "Je passe le relais car je connais mes limites comme coach. Si nous en sommes là aujourd’hui, c’est grâce à mon staff, même si je prends les dernières décisions. Nous avons mis le pied à l’étrier à Philippe et ça se passe très bien. Il me succédera. Ainsi, je pourrai me consacrer pleinement à mon rôle de manager, en développant la structure, en travaillant sur les jeunes."

Néchin peut compter sur des bénévoles en or et sur de nombreux supporters. "Les bénévoles et les supporters, il faut en prendre soin. Il y a une grande solidarité dans le club. La réussite actuelle, c’est tout ça."