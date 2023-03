Ronald Beugnies (Beloeil) jouera au Pays Blanc : "j’ai senti que le club me voulait vraiment"

"J’avais donné mon accord à Chemcedine El Araïchi, le coach, mais vous connaissez les événements qui sont ensuite survenus une fois le titre en poche. Si tout le monde ou presque était resté, j’aurais continué l’aventure en D3 avec Beloeil. Nous avions un groupe qui aurait pu jouer le top 5 en D3. On ne va pas revenir sur ce qui vient de se passer, mais c’est dommage."

Depuis trois semaines, Ronald a été sollicité par plusieurs clubs, dont certains de D3, mais il a choisi le Pays Blanc. Pour plusieurs raisons.

"Déjà, je ne voulais pas trop m’éloigner de mon domicile. Ensuite, j’ai connu le coach, Romain Delaby, à Manage et je sais qu’il aime le beau jeu et qu’il ne va pas demander à son équipe de balancer tout vers l’avant sans construire, assure Ronald. Au Pays Blanc, Romain et les dirigeants m’ont fait comprendre qu’ils me voulaient vraiment et pour un joueur, c’est toujours agréable. J’aurai pour mission, avec d’autres gars d’expérience, d’encadrer et de guider les jeunes, ce qui est toujours intéressant. A Antoing, je vais retrouver plusieurs joueurs que je connais déjà. Il y a de la qualité dans ce groupe et les dirigeants m’ont promis qu’ils allaient le renforcer pour tenter de bien figurer la saison prochaine et d’atteindre le tour final. Enfin, les infrastructures, tout le monde les connaît. Je pense donc avoir fait le bon choix et j’arrive au sein d’un club familial qui devrait me convenir."