Champion en P2A, Néchin poursuit sa folle ascension (VIDEOS&PHOTOS)

À la pause, Néchin avait déjà fait preuve de réalisme et menait 2-0 grâce à des réalisations de Deconinck et de Vanleynseele sur penalty. Cinq minutes après la reprise, bien lancé côté droit, Berte inscrivait le troisième but. Le champagne poussait déjà sur le frigo. À la 67e, Zenner relançait un peu le suspense d’un bel envoi, mais Néchin gardait le cap. Mieux même, Carlier s’en allait battre Roland pour ôter tout doute quant à l’issue de cette rencontre.

Néchin a remporté le derby et est sacré. ©Devaux

Une victoire et un titre ! ©Devaux

Sur le petit banc, Giovanni Huin, Philippe Deschryver et tout leur staff pouvaient exulter. Néchin est en P1.

”Ce résultat, c’est l’aboutissement du travail de tout un club, soulignait Giovanni, très ému. J’ai changé mes plans en dernière minute puisque quand j’ai appris qu’Estaimbourg avait été battu, j’ai décidé de titulariser un de mes joueurs qui était incertain. On savait qu’on pouvait terminer le travail aujourd’hui.”

Patron de la défense, Remi Keromest était bien entendu heureux d’avoir pu conclure dès à présent. “On attendait ce titre, mais peut-être pas déjà aujourd’hui. Estaimbourg ayant été battu, nous avons fait le travail. Ce n’était pas notre plus beau match mais on gagne le derby et on peut fêter le titre, c’est le plus important.”

Heureux, Giovanni Huin. ©Devaux

Suspendu ce dimanche, George Lecoustre, le capitaine néchinois, était évidemment présent pour encourager ses coéquipiers et esquissait un large sourire au coup de sifflet final. Il aura tout connu avec Néchin, depuis la P4 jusqu’à aujourd’hui.

”Je suis revenu au club il y a cinq ans avec Giovanni et le premier objectif était de stabiliser le club au niveau de la P3. Au fur et à mesure, on a vu que nous avions une équipe compétitive chaque année, ce qui nous a permis de grimper les échelons. Cette saison, nous savions que nous avions un groupe de qualité, mais on ne pensait pas obtenir le titre. Maintenant, le but sera de se maintenir en P1. Nous avons réalisé des transferts qui devraient nous permettre d’atteindre cet objectif. Ne pas faire l’ascenseur serait déjà un beau résultat.”

A Néchin, on n’est plus à un exploit près.

NECHIN : Carnoy, Vandenberghe, Allard, Agostino, Barah, Vanleynseele (82e Carlier), Comere, Berte (88e Delval), Keromest, Gobert, Deconinck (89e Dulon).

TEMPLEUVE : Roland, A.Croin, Deneyer, Dailly, Andal, Bariseau, Dellettre (62e Vandevelde), Wilmotte (62e Zenner), Boulanger, Hovine (52e L. Croin), Voiturier.

ARBITRE : M. Ben Ahmed.

AVERTISSEMENTS : Allard, Zenner

BUTS : 12e Deconinck (1-0), 44e sur pen. Vanleynseeele (2-0), 50e Berte (3-0), 67e Zenner (3-1), 86e Carlier (4-1).