Champion en P2 futsal, le Bondon Wiers retrouve une seconde jeunesse

"Un peu avant le Covid, les joueurs en place se sentaient en fin de cycle et avaient demandé qui était d’accord de reprendre le club. J’étais partant mais je ne me voyais pas faire ça seul, explique Terry Selvais, président et joueur du Bondon. D’autres personnes m’ont suivi mais nous avons attendu qu’une plage horaire qui nous convienne se libère dans la salle de La Roë."

Voilà pourquoi le Bondon n’est revenu aux affaires qu’en début de saison. "A la base, connaissant le passé du club, l’ACF a même voulu nous faire rejouer directement en P1, mais j’ai préféré nous inscrire en P2, poursuit Terry. Il fallait reconstruire et certains de nos joueurs n’avaient pas une grande expérience dans le futsal. Notre force, c’est d’avoir constitué un noyau de 15-16 joueurs. En fonction des disponibilités et des adversaires, nous pouvions changer le groupe."

Paradoxalement, le Bondon n’est pas encore certain de grimper en P1. "Tout dépendra de la création ou pas d’une P3 par l’ACF la saison prochaine, précise Terry Selvais. Si c’est le cas, nous demanderons peut-être à rester en P2, parce que le niveau de P1 est très élevé. Maintenant, si nous allons en P1, l’objectif sera de s’y maintenir. Par après, si l’engouement reste présent, nous pourrions monter une équipe très compétitive pour la P1 et lancer une deuxième équipe en P2 ou en P3 pour que tout le monde puisse jouer. Mais nous n’en sommes pas encore là."