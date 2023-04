Batiste Dulon (Néchin) a perdu un bras mais a gagné le respect de tous

Batiste, 24 ans, a été amputé de l’avant-bras droit suite à un accident de travail survenu en juillet dernier. “J’ai reçu une poutrelle de 200 à 300 kg sur tout le corps. Au départ, j’étais conscient. J’ai fait ensuite un arrêt cardiaque et je suis tombé dans le coma. En plus de mon bras amputé, j’ai eu une fracture tibia-péroné et une fracture du bassin.”

Dimanche, c’est la première fois que Batiste remontait sur un terrain pour un match. “J’avais repris le ballon depuis deux semaines. Dès février, j’ai demandé à mes kinés de pouvoir refaire de la course, au moins sur tapis. J’ai multiplié les exercices pour retrouver la forme. J’avais envie d’aller de l’avant. C’est, sans doute, ce qui fait que je suis revenu sur un terrain au bout de neuf mois à peine.”

Batiste ne pensait pas être repris. Quand il a vu que son nom figurait dans le noyau de Giovanni Huin, il a eu du mal à y croire. “Mon retour était prévu lors du dernier match. Le staff m’a fait ce cadeau plus vite et j’en suis ravi. Au moment de monter au jeu, j’ai dû retenir mes larmes. Grosse émotion. Rien que d’en parler, j’ai des frissons.”

"Je compte faire partie du noyau P1"

Le public n’a pas manqué de scander son nom. Habituellement back droit, Batiste est monté en tant que neuf. Mais qu’importe. Cela le fait sourire. Au club depuis trois ans après avoir joué à Taintignies et à Tournai, il entend mettre les bouchées doubles durant la trêve estivale afin de retrouver rythme et explosivité.

”Je vais m’entraîner individuellement. Je compte faire partie du noyau P1. Paradoxalement, j’ai tellement travaillé avec les kinés que je me sens plus équilibré même s’il me manque une partie de bras. C’est mon ressenti.”

Droitier, Batiste a dû apprendre à tout faire avec la main gauche. “Écrire de la main gauche n’a pas été évident, mais cela va mieux maintenant. Je suis toujours en arrêt de travail. J’étais maçon-carreleur et quand je reprendrai le boulot, ce sera pour travailler dans les bureaux, notamment pour gérer les commandes.”

À l’écouter, on dirait presque que rien n’a changé dans la vie de Batiste Dulon. Alors que si. Il est champion !