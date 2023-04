Geoffrey Coudou (Estaimbourg) : "j’ai un ou deux petits trucs"

"Oui, en coupe, c’est moi qui joue. J’ai bien soigné ma contracture chez le kiné et ça devrait aller. Je suis optimiste."

Les penalties, Geoffrey a toujours apprécié. "Petit, quand je jouais avec les copains, ils tiraient des penalties et moi, j’essayais de les stopper. J’ai toujours aimé ça et ça continue aujourd’hui. En plus, j’ai un ou deux petits trucs qui me font choisir un côté."

Concernant l’adversaire du jour, Geoffrey en sait un peu plus sur Naast puisqu’il est allé voir cette équipe le week-end passé face à Pâturages. "Je crois que ça va être serré. Naast a autant envie que nous de gagner. Les deux équipes ont perdu le week-end dernier mais ça peut s’expliquer suite à la débauche d’énergie trois jours plus tôt en coupe. Pour notre part, nous avions déjà 7 points de retard sur Néchin et nous n’espérions déjà plus beaucoup le titre."

En début de saison, comme beaucoup d’autres clubs, l’AC ne faisait pas de la coupe un objectif prioritaire. Mais l’appétit est venu en mangeant. "Une fois que vous arrivez en huitièmes de finale, vous voulez atteindre les quarts pour pouvoir disputer la coupe de Belgique. C’était le premier objectif."

"Le tour final à fond"

La saison d’Estaimbourg est loin d’être terminée puisque le tour final se profilera ensuite. "On le jouera à fond. Tous les joueurs ont envie de la gagner. On sent tout le monde derrière nous. Si nous ne parvenons pas à monter en P1 cette saison, ce sera l’objectif de la saison prochaine."

En attendant, il y a une finale de coupe du Hainaut à remporter. "Tout le club sera présent. Nos nombreux supporters vont mettre l’ambiance", assure Geoffrey Coudou.

Ce dernier espère écrire une nouvelle belle page de son parcours footballistique. Que ce soit ou pas aux penalties…