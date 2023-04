Coupe du Hainaut féminine: Herseaux a résisté, le Pays Vert a gagné

Quand Nancy Nkiri régale…

Outsider de la finale, Cédric Lacroix, coach de la RUSH, redoutait fortement l’expérience de son adversaire athois avant le coup d’envoi… "Tactiquement, c’est si costaud, tellement bien en place", confessait-il pour l’une de ses dernières apparitions à la tête de l’équipe féminine de la RUSH puisque, la saison prochaine, il prendra congé de ses filles. Il avait tellement raison de craindre cette qualité du Pays Vert au regard du début de partie. La mise en route timide de ses Herseautoises permettait à Ulusoy d’ouvrir le score sur corner peu avant le quart d’heure de jeu. Un goal qui récompensait les initiatives prises par les filles du duo de coaches Jibé Yakassongo et Sven Leleux. Mais peu à peu, les Vertes rentraient donc dans le match en y allant plus volontiers dans les duels. Et si Poliart trouvait les mains de Zjawiony, c’est le joli coup-franc de Pluquet qui constituait la plus chaude alerte à la demi-heure mais Deboutez déviait la balle en corner. La gardienne athoise était encore mise à contribution quatre minutes plus tard par cette même Pluquet, toujours sur coup-franc direct. La Herseautoise armait son obus que Deboutez claquait sur sa transversale ; le cuir revenait alors à Dagniaux qui égalisait (1-1).

Dans chaque camp, on pensait rentrer aux vestiaires avec cette parité mais, de nouveau un peu plus pressantes dans le jeu, les Athoises mettaient sous pression la RUSH qui craquait au pire moment, à la 44e, quand Libre, via son débordement, poussait Decottenier au but contre son camp (1-2). Le coup sur la tête juste avant le repos se transformait en coup de bambou juste après celui-ci lorsque Nkiri entamait son show. À la 48e, elle envoyait un coup-franc dans le plafond. À la 69e, la créative du CS ajustait Zjawiony. Le score passait à 1-4 et l’on voyait mal la RUSH revenir.

"Toujours ennuyant, une finale ?"

Une faute de main de Dewesler dans le rectangle permettait pourtant à Cosaert de relancer la machine: 2-4 à la 75e ! Quand Nkiri signait le 2-5, on se disait que les carottes herseautoises étaient cuites mais c’était sans compter sur l’obus de Cosaert dans le plafond de Deboutez à la 89e (3-5). Dans les 60 secondes qui suivaient, Herseaux refaisait trembler les filets par Vandendorpe 4-5! Chacun se mettait à y croire chez les Vertes mais cette diablesse de Nkiri tuait tout suspense à la 93e en plantant sa quatrième rose pour le 4-6 final. "Suis-je la joueuse du match ? Non, c’est un travail d’équipe ! Je mets quatre buts mais ils ne sont le résultat que de la performance collective, souriait la numéro 19 du Pays Vert. On a battu deux fois Herseaux en championnat mais on savait que ça serait malgré tout difficile. L’an passé, on avait perdu deux fois contre Charleroi en P1 avant de remporter la finale de la Coupe. On se méfiait donc beaucoup et on a eu raison car on a souffert, on s’est fait peur. Mais c’est fait, on l’a, ce doublé en Coupe ! Place au duel au sommet de dimanche prochain en P1 à La Louvière désormais !"

Duel qui décidera sans doute du titre de champion. "Et de la montée en nationale puisque, apparemment, il n’y aurait pas de tour final, ajoutait le coach Sven Leleux. Ce match chez les Louviéroises sera 100 fois plus important que cette finale, mais ce succès face à Herseaux fait quand même énormément de bien. Il nous met en confiance même si on s’est rendu la tâche compliquée. La faute aussi à un adversaire qui n’a jamais rien lâché et est à féliciter pour sa prestation. On dit souvent que les finales sont embêtantes à suivre. Avec dix buts, je crois que celle-ci ne l’était pas du tout."

"On reviendra pour gagner"

On ne contredira nullement Sven et si le match a été beau, c’est en effet aussi grâce au battu du jour qui a pu compter sur le sang-froid de Manon Cosaert pour se relancer quand le marquoir affichait 1-4. "Que ce soit sur le péno ou le coup-franc, je prends juste mes responsabilités sans me poser de question, commentait l’attaquante. On perd mais on n’a aucun regret car on a vu le Herseaux qu’on aime voir, avec de la combativité, de l’envie, de la volonté et du jusqu’au-boutisme. L’état d’esprit était super et on doit retenir cela avant tout ! Ath est un beau vainqueur, on est un beau finaliste. Disputer ce genre de match ne donne qu’une seule envie, celle de revenir et de remporter le trophée. On reviendra donc !"

RUS Herseaux – CS Pays Vert 4-6

Arbitre: M. Caudron. Carte jaune: Di Lorenzo. Buts: 13e Ulusoy (0-1), 34e Dagniaux (1-1), 44e Decottenier csc (1-2). 48e, 69e, 86e et 93e Nkiri (1-3, 1-4, 2-5 et 4-6), 75e et 89e Cosaert (2-4 sur pen. et 3-5), 90e Vandendorpe (4-5). Herseaux: Zjawiony, Taylor (78e Berben), Bouzin (74e Poullet), Dagniaux, Moerman, Vanassche, Berben (56e Cosaert), Rivière (74e Berger), Vandendorpe, Decottenier (56e Di Lorenzo), Pluquet (91e Rivière). Pays Vert: Deboutez, Libre, Limonasi (77e Ulusoy), Metten, Dupont, Poliart (32e Delitte, 70e Tumelaire), Dewesler, Ulusoy (25e Jeunieaux, 58e Poliart), Brotcorne (86e Delitte), Nkiri, Declercq.