Estaimbourg s’incline en finale de coupe du Hainaut

Pourtant, pendant 70 minutes, Estaimbourg semblait avoir la mainmise sur ce match. Le tournant se situe peut-être justement à a 70e, quand Devianne choisissait de frapper plutôt que de centrer. Le ballon passait à côté. Taquet allait encore avoir une occasion à la 85e mais son essai n’était pas cadré. En première période, Estaimbourg s’était déjà procuré une belle occasion sur un tir de Delattre dévié par Busacca.

Les mines étaient bien entendu tristes. "Footballistiquement, nous étions au-dessus. Nous avons proposé du jeu. Ce n’est pas le meilleur dans le jeu qui a gagné, mais c’est le foot, indiquait le coach d’Estaimbourg, Corentin Douterlungne. A présent, nous allons préparer le tour final. On va recharger les batteries durant trois semaines, bien s’aérer l’esprit pour le jouer à fond, en espérant une issue plus favorable que celle d’aujourd’hui."

Grosse déception aussi pour Maxence Delval, médian de l’AC. "On a pris le jeu à notre compte et on a proposé du football. Nous avons peut-être péché dans le dernier geste. Naast s’est montré solide défensivement et était très présent dans les duels aériens. On va essayer de refaire le plein de confiance pour bien aborder ce tour final."

NAAST : Busacca, Villa, Lauwers (83e Kuka), Mascolo (74e Coquette), Gorez (87e Moitroux), Cordemans, Brismé, Trussart, Trapani (93e De Laever), Spinelli, Bouvry

ESTAIMBOURG : Coudou, Delval, Desmazières, Taquet, Claerebout, Decarpentrie (85e Clement), Desmet (85e Clarisse), Dubrulle, Delattre (70e Morel), Dekoster, Devianne.

ARBITRE : M. Dionisio

AVERTISSEMENTS : Decarpentrie, Cordemans, Bouvry, Gorez, Busacca.

BUT : 76e Gorez (1-0)