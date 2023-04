Les bis de Tournai champions en N3: "Le titre de tout un club"

Les Tournaisiens s’attendaient à une lutte acharnée contre le deuxième de la série. Ils n’ont pas été déçus. À cinq minutes de la fin, ils voyaient encore leur rêve être retardé d’une semaine. "On se doutait bien qu’on n’allait pas enfiler quarante pions à notre plus proche poursuivant. C’était une finale très serrée. On était encore mené 6-8 à quelques minutes du terme. Heureusement, on a su trouver les ressources pour aller mettre l’essai définitif. Cela a été l’une de notre grosse force cette saison. On a toujours fait preuve d’une mentalité sans faille. Il y a aussi des matchs où on a fait le gros dos. On a reculé en défense pour tenir le résultat. On a un noyau très homogène entre l’équipe 1 et l’équipe 2. On peut même parler d’un seul groupe parce que quasiment tout le monde peut passer d’une équipe à l’autre. Tout le monde s’entraide, se conseille. C’est pourquoi on ne dit pas que c’est le titre de l’équipe 2. C’est celui de tout un club !"