Tournai Générale pour Bastien Meurisse

Le jeune Bastien Meurisse, 21 ans, a survolé l’épreuve pour s’imposer, à l’issue des 10 (petits) kilomètres, en 34.53, en laissant son dauphin, à savoir Dylan Hourez, à 20 secondes, et Franky Hernould, rentré 6 secondes plus tard. Puis on a Vincent Cantreul, un habitué des places d’honneur car cinquième en 2016, troisième en 2017 et 2018, deuxième en 2019: le coureur du club de Popuelles est cette fois rentré en quatrième position, après 36.05 de course. La première dame, Émilie Vandenussche, est rentrée 49e en 42.49.

Bastien Meurisse, coureur du Coach running, est réapparu lors de l’épreuve de l’ACRHO, le 25 février à Bury où il avait fini deuxième, quatre secondes derrière Victor Vico. Mais depuis, il a grandi… pour survoler ce lundi la course tournaisienne. "Le 12 mars dernier, j’ai participé à Carhaix au championnat de France de cross long, course difficile avec beaucoup de boue, un vrai parcours de cross. J’ai terminé 324e sur 397 arrivées sachant qu’il y a eu des abandons. J’étais sorti assez déçu de cette course…"

Mais le 26 mars, au Championnat de France des 10 km à Houilles, Bastien se rassure: "Je cours un 10 km sur un parcours moins roulant qu’à Lille où je bats mon record de 1.40, passant de 33.20 à 31.40 ; un temps que je ne pensais même pas réaliser ! Je m’attendais au mieux à 32 minutes. Les entraînements paient, je suis très content… La course de ce lundi a confirmé ma forme. Je suis parti seul dès le début…" À suivre, si vous le pouvez !