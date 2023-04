Julien Donche avant la demi-finale des Dauphins Mouscronnois en Coupe de Belgique: "Notre premier adversaire, ce sera nous"

"Les Malinois sont deuxièmes derrière nous en championnat mais justement, le championnat, ça n’a rien à voir avec la coupe. Ce samedi, une erreur et tu sors. Nous devrons être totalement concentrés. Ce ne sera certainement pas le même match que lors des deux dernières rencontres face à Malines. Notre premier adversaire, ce sera nous. Si on arrive à prester comme les dernières fois, ça devrait aller. Mais je ne suis pas devin. Nous devons nous conditionner vu l’enjeu."

D’autres paramètres devraient entrer en ligne de compte, selon Julien. "Les faits de match, l’arbitrage. Après, on va récupérer Valentin Roussel, notre capitaine et logiquement on récupère aussi Alexis Durand qui avait dû partir à Paris pour ses stages. En face; Malines va pouvoir compter sur Vlady Dulin, un très bon élément absent lors de notre dernier affrontement."