Les U15 de Péruwelz brillants au Bayern Trophy

Emmenés par leur coach Manuel Esteves et leur délégué, Karl Wieczorek, les seize joueurs péruwelziens étaient accompagnés par une petite trentaine de parents. Toute cette délégation a pris la route de l’Allemagne pour trois jours et le volet sportif a été à la hauteur de cette formidable aventure puisque les résultats obtenus sont très positifs.

Les U15 du PFC ont signé deux succès et trois nuls pour une seule défaite contre les finalistes. Ils terminent avec la meilleure défense (deux buts encaissés seulement).

"Nous avons fait un excellent tournoi et nous avons eu la chance de jouer contre cinq équipes de culture différente, confie Manuel Esteves, formateur des U15. Nous avons su montrer de belles choses dans le jeu et nous sommes parvenus à mettre les équipes adverses en difficulté. Nous avons pu observer aussi nos faiblesses et constater que rien n'est acquis et que nous devons encore travailler pour évoluer."

Fiers de représenter la Belgique. ©DR

Au-delà de l’aspect performance, les footballeurs péruwelziens représentaient la Belgique lors de ce tournoi réunissant une douzaine de nations.

"Attitude exemplaire sur le terrain et en dehors"

"Ce que je retiens aussi justement, c'est que nous avons eu un comportement exemplaire sur le terrain et en dehors. Nous avons représenté la Belgique avec fierté", assure Manuel Esteves.

Plusieurs actions, dont un repas, avaient été organisées afin de financer non seulement l’inscription au tournoi mais aussi les logements des enfants ainsi que la visite des installations du prestigieux Bayern de Munich. Les joueurs du PFC ont pu se fondre le temps d’un instant dans l’univers professionnel en visitant ce grand stade et en posant sur le terrain, dans les vestiaires ou dans les tribunes. Mémorable, forcément.