Malory Destrain (Tournai) : "deux finales pour faire mieux que la saison passée"

"En début de saison, l’objectif fixé était de faire mieux que la saison dernière, c’est-à-dire obtenir une place au tour final, confirme Malory Destrain. Depuis un petit moment, nous reprenons pas mal de points et l’envie d’accéder au tour final est présente. Si nous y arrivons, ce sera avec la volonté de le jouer à fond. Il nous reste deux matchs, deux finales. Nous affrontons Tamines, une équipe qui voudra sans doute terminer sa saison sur une bonne note. Nous devrons donc nous appliquer. En même temps, Aische, un de nos concurrents directs, n’a pas un programme facile. Tout peut encore arriver."

Si le RFCT ne parvient pas à se qualifier, il y aura sans doute un goût de trop peu, mais Malory ne veut pas parler de saison ratée pour autant au vu des différents épisodes qui ont jalonné l’exercice. "Il faut se rappeler par où nous sommes passés. En début de saison, après un bon départ, nous avons connu une grosse période négative et nous nous sommes seulement repris aux environs du dixième match. Nous avons bien réagi et fait preuve de caractère et il faudra retenir aussi ces éléments positifs même si nous n’accédons pas au tour final."

"J'aime jouer en m'infiltrant entre les lignes."

Repositionné plus haut dans le jeu par Jérémy Descarpentries, Malory continue à ennuyer les défenses depuis l’arrivée de Luigi Nasca. Avec bonheur puisqu’il n’avait jamais autant marqué sur une saison. "J’en suis à 12 buts et mon record était à 8 goals. Je me suis fixé un petit objectif personnel, à savoir atteindre la barre des 15 buts, mais ce n’est pas le plus important. Je ne me prends pas la tête avec ça. Jouer à ce poste plus avancé est une belle surprise pour moi. Jérémy a estimé que j’avais le profil pour assumer ce rôle et je me suis montré efficace que ce soit au niveau des buts ou des assists, ce qui est tout bénéfice pour l’équipe. A son arrivée, Luigi Nasca avait envisagé de me repositionner dans le cœur du jeu, puis il a vu que je pouvais convenir en jouant plus haut."

Néanmoins, Malory Destrain ne se considère pas comme un pur pivot. "Je ne joue pas dans ce registre-là. Je me sens mieux dans un rôle d’infiltreur qui va perturber les adversaires entre les lignes. J’aime surgir quand on ne m’attend pas, un peu comme je le faisais quand je jouais dans le milieu de terrain, sauf qu’ici je joue plus près du but."

Une belle découverte qui pourrait aider Tournai à décrocher son sésame.