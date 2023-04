Champion, Dottignies rejoint l’élite provinciale !

De fait, le T1 a su transformer une somme d’individualités en une équipe solide et solidaire. "Ce qui a fait la différence ? La qualité du groupe. À présent je peux l’affirmer haut et fort: nous étions les plus forts de la série." Encore faillait-il le prouver.

À peine le titre en poche, le tacticien se projette déjà dans l’avenir. "Hormis Guenoune, le groupe reste identique. Nous aurons donc assez d’atouts pour assurer notre maintien. Je pense même que la P1 nous conviendra mieux car les équipes que nous affronterons joueront pour l’emporter, et pas pour ne pas perdre, comme c’était souvent le cas cette saison. Les récentes confrontations contre des équipes de l’élite, en Coupe notamment ont confirmé mon sentiment." Lorsqu’on lui demande si une individualité est à sortir du lot cette année, le coach n’hésite pas. "Mourmanne ! Du haut de ses 18 ans, il a épaté la galerie et je ne serais pas étonné qu’il soit couronné joueur de la série. Je sais qu’il fait rêver pas mal d’entraîneur, je suis donc ravi qu’il reste à mes côtés encore un an."