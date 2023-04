Face à un adversaire de taille, Thomas Vanneste a remporté son 4e combat pro à la NXN Boxing Night 4

”À la fin du deuxième round, suite à mes derniers enchaînements, il était prêt à tomber et son coin a préféré jeter l’éponge, indique Thomas. Je ne connaissais pas trop ce boxeur mais renseignements pris, nous avions vu qu’il avait comme moi une expérience en K-1 et qu’il avait aussi 8 combats pros à son actif en anglaise. Par rapport à mes précédents adversaires, je savais qu’il se situait un cran au-dessus.”

Même si sa victoire est nette, Thomas Vanneste n’est pas entièrement satisfait de la tournure des événements. Il faut dire que sa préparation n’a pas été idéale. “J’ai été victime d’une blessure il y a deux mois, ce qui a retardé mes plans. Et puis, mon coach, Michel Talki, a eu des soucis de santé. Il a subi une opération importante et a dû entamer une convalescence. Je n’ai donc pas pu m’appuyer sur lui lors de la préparation pour ce combat au Dôme. Samedi, Michel était de retour à mes côtés et c’est tant mieux, mais je sais qu’il doit se ménager. Je me suis fait du souci pour lui. D’habitude, avant un combat, je suis vraiment dans ma bulle mais cette fois, je n’arrivais pas à vraiment me détendre.”

"Le National peut-être en avril 2024."

C’est sans doute la raison pour laquelle Thomas a eu du mal à se mettre en route. “Le premier round ne s’est pas déroulé comme je l’avais prévu. Je ne suis pas rentré dans le match comme je devais le faire. En fin de round, c’était déjà mieux. On savait que l’adversaire était plus grand que moi et qu’il fallait donc aller le chercher au corps. À la fin du premier round, je me suis ressaisi. J’avais envie de gagner pour Michel et j’ai fait la différence dans le second round.”

Prochaine échéance pour Thomas, du moins il l’espère, un championnat francophone. “Ce serait en 8X3 et on prévoit ça pour septembre-octobre. Évidemment, l’idéal serait de trouver des sparrings pour me préparer, ce qui n’a pas été le cas avant mon dernier combat. De ce côté-là, Alain Vanackère m’a dit qu’il me fournira de l’aide. On va trouver quelqu’un.”

Si tout suit son cours, l’étape suivante serait le championnat de Belgique, dont Thomas rêve depuis longtemps. “En avril 2024, si tout va bien. En 10X3 cette fois.”

The Koloss trace sa route, encore et toujours.