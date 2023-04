Thomas Loquet se bat pour lui et pour les autres

A l’heure actuelle, la santé de Thomas s’écrit avec un point d’interrogation. "J’ai été greffé il y a un an et pour voir si tout se passait bien, une ponction de moelle a été effectuée. Les hématologues ont vu quelque chose, sans pouvoir identifier si c’était bon ou mauvais. Une deuxième ponction a été réalisée avec une analyse plus pointue mais sans pouvoir obtenir de réponse plus précise. Les médecins ont décidé de refaire une ponction de moelle à la mi-mai. Il faut attendre."

Pour le reste, Thomas Loquet parvient tout de même à s’entraîner quasi normalement. Il redonne même des sessions de trail à des athlètes confirmés. "J’ai perdu en force et la récupération est un peu différente tout de même. Donner autant qu’avant n’est pas évident."

Ce qui ne l’a pas empêché de se fixer quelques objectifs en faisant attention justement à s’octroyer des plages de récupération suffisantes. "En début d’année, j’avais pointé quelques échéances, une par mois environ. J’ai ainsi disputé le trail des Serres, le trail du Mont, le Flowtrail et je me suis même accordé un bonus sur l’ACRHO avec la gallo-romaine. Ici, je viens de connaître une période de fatigue qui m’a empêché de bien me préparer pour le trail du 1er mai à Ellezelles mais je serai au départ. Le 14 mai, je ferai le grand trail des Lacs et Châteaux sur 42 kilomètres qui fait office de championnat de Belgique de trail. En juin, il y aura le trail du Viroin sur 44 km avec un dénivelé de 1.500 mètres et en juillet, je serai dans les Alpes pour 42 km avec cette fois un dénivelé de 3.000 mètres."

"En sortant de l'hôpital, on fait quoi ?"

Rien que ça. Entre les compétitions et les cours qu’il donne à l’ET Chièvres et également à titre personnel, Thomas n’a donc pas le temps de s’ennuyer, d’autant qu’il s’occupe aussi de l’ASBL Move 2 Fight Cancer, qui propose des activités adaptées aux personnes en traitement ou en rémission. "Nous avons lancé les premiers cours en février. Il y a notamment du bungy pump, style de marche nordique, du renforcement musculaire et du yoga. On a un dossier équithérapie dans les cartons. Il y a beaucoup de choses à faire : trouver des moniteurs, créer un site Internet. Dénicher des financements aussi. A ce sujet, nous avons pu compter sur de nombreuses organisations qui nous reversent une grosse partie de leurs bénéfices. Nous avons remis un dossier à la fondation contre le cancer. J’ai eu l’occasion, dans le cadre de mes formations, de suivre des cours à l’Université de Liège. Dans cette région, ils travaillent déjà beaucoup sur cet aspect. Il faut que des projets se développent pour que les gens qui sortent de l’hôpital trouvent une réponse à cette question : et maintenant, on fait quoi ?"

Thomas Loquet, lui, le sait. En espérant que le point d’interrogation lié à sa santé sera levé de manière positive pour qu’il puisse continuer son combat en faveur des personnes qui comme lui doivent traverser les épreuves.